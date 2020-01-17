Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку из-за скандальных аудиозаписей

Алексей Гончарук, возглавляющий правительство Украины, 17 января подал в отставку. О своем решении премьер-министр соседнего государства рассказал в Facebook-аккаунте.
Отставку Гончарук связывает с обнародованием аудиозаписей, сделанных на совещаниях в правительстве. Глава кабмина утверждает, что они специально смонтированы так, чтобы создавалось впечатление, будто его команда и лично он не уважают Владимира Зеленского, что выгодно некоторым политическим группам, стремящимся получить доступ к финансам.
Гончарук подчеркнул, он согласился на должность, чтобы воплощать в жизнь программу, предложенную президентом. Политик считает украинского лидера порядочным и открытым человеком. Премьер подал заявление об отставке, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в его уважении к Зеленскому. Документ уже передан президенту, который может внести его на рассмотрение в парламент в ближайшее время.
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