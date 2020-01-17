Рябков: «Внешняя политика РФ не изменится после смены правительства»

Сергей Рябков, занимающий пост замглавы МИД РФ, на фоне роспуска правительства высказался о внешнеполитическом курсе страны. Государственный деятель уверен, политика Кремля в этом плане останется неизменной.
По мнению Рябкова, никто не должен сомневаться в преемственности существующего сейчас курса внешней политики. Данная линия «проводилась до сих пор и станет проводиться дальше».
На сегодняшний день, отметил замглавы отечественного МИД, главной целью внешней политики РФ является укрепление позиций страны в мире. Кроме того, такой курс обеспечивает благополучие и интересы российский граждан. Рябков подчеркнул, что нынешняя внешнеполитическая линия Кремля пользуется огромным уважением в международном сообществе.
Дмитрий Медведев 15 января объявил об отставке правительства, а на следующий день Владимир Путин после обсуждения и одобрения кандидатуры Михаила Мишустина на пост главы кабмина Госдумой подписал соответствующий указ, напоминает «Слово и Дело». Новый премьер-министр пообещал сформировать правительство в ближайшее время.
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