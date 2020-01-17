Корреспондент — украинский премьер написал заявление об отставке

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Как пишет «Корреспондент», данным заявлением Гончарук хочет «развеять любые сомнения в уважении и доверии президенту».
Reuters
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Как передаёт «Корреспондент», об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Гончарук перечислил достижения на должности главы правительства, а также написал о своём уважении к Владимиру Зеленскому. Гончарук утверждает, что заявлением об отставке хочет «развеять любые сомнения в уважении и доверии президенту».
«Я пришёл на должность — выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал её президенту с правом внесения в парламент. Он — человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, который меняет страну», — написал Гончарук.
В офисе президента Украины уже прокомментировали заявление Гончарука.
«Президент Украины получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения офис президента Украины сообщит отдельно», — отметили в ведомстве.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: «Я такой человек, который не может врать. Стопроцентно врать, заведомо, – уверяет Виталина. – Поэтому я верила и до сих пор верю, что поступила правильно… « Себя она называет «молодой образованной женщиной, которая была официальной женой народного артиста СССР, которая все-таки ничего не украла – ничего не нашли, третий год ищут, которая имеет два высших […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мокшалимпиада / 16 декабря
- Выпившая школьница покусала и отпинала полицейских в Чебоксарах / 6 декабря
- Японская корпорация Vstone представила робота-младенца Hiro-chan без лица / 11 января
- Мнение: Диалог нештурмана / 20 марта
- Путин пообещал не менять первые главы Конституции / 17 января
- «Спектакли состоялись, гонорары заплачены» / 8 декабря
- Ирина Пегова удивила поклонников вечерним платьем с соблазнительным декольте / 29 ноября
- Ученые: «Даже небольшая доза аспирина может вызвать кровоизлияние в мозг» / 4 января