В РФ зафиксирован первый случай смерти от снюсов

17.01.2020, 10:58, Новости дня

В РФ была зафиксирована первая смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Брюн сообщил, что в последнее время наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции, передает РИА «Новости».

Все это вызывает «очень много проблем в стране, тоже появились психозы, и уже появилась первая смерть».

«Государство очень быстро среагировало на эту угрозу, вызов. В некоторых регионах волевым путем запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово», – добавил он.

Ранее в пятницу стало известно, что Роспотребнадзор нашел снюс с мышьяком в Челябинской области.

До этого Роспотребнадзор объявил о прекращении ввоза снюса в Россию из-за рубежа.



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