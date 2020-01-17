Мнение: Ты должен мне за годы, не за минуты

У нас любят смаковать историю про удар кувалдой за тысячу фунтов стерлингов. Впервые я услышал этот поучительный рассказ ещё в прошлом тысячелетии, когда работал в «Первом Меде» зелёным техником и набирался там опыта от местных матёрых компьютерщиков.

Суть апокрифичной истории, которую вы наверняка уже много раз читали, в том, что опытного инженера зовут починить сложное оборудование, которое никто другой не может починить, и инженер быстро справляется с проблемой, нанеся мощный удар кувалдой в нужное место. За работу инженер просит крупную сумму, тысячу фунтов стерлингов.

— Как, 1000 фунтов за один удар кувалдой? — удивляется заказчик.

— Нет, за удар кувалдой только 5 фунтов. А ещё 995 фунтов за то, что я знал, куда ударить, — поясняет инженер.

Трагедия этой истории заключается в том, что, верно пересказывая фабулу, порядок событий, рассказчики обычно затрудняются в том, чтобы понять мораль истории. В лучшем случае они порождают очевидную перестроечную мораль «инженер должен получать больше шахтёра», подвешивая в воздухе вопрос, почему даже талантливый инженер должен получать за один удар кувалдой больше, чем шахтёр зарабатывает, исходя из контекста, за несколько месяцев тяжёлой работы в шахте.

Ещё чаще рассказчик сворачивает на скользкую дорожку, начиная рассуждать о какой-то необыкновенной ценности своих тайных знаний, — как будто рассказчик учился не в обычном вузе, по крепко устаревшим уже за прошедшие десятилетия учебникам, а по каким-то инопланетным скрижалям с могущественными заклинаниями давно исчезнувших цивилизаций.

Эта байка в наших реалиях напоминает сказку про Золушку и принца: прилежный инженер перебирал золу, протирал брюки за учебниками, капал тушью на ватман, и получил в итоге награду — клиентуру из сказочных принцев, которые безропотно платят ему по 1000 фунтов стерлингов за каждый удар кувалдой.

На Западе, где капиталистические традиции не прерывались, и где в головах меньше каши из смешения идеологий, выражаются точнее. Цитирую характерный пример:

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«Если я делаю работу за 30 минут, это потому, что я потратил 10 лет, чтобы научиться как делать эту работу за 30 минут. Ты должен мне за годы, не за минуты».

Казалось бы, суть ровно та же, — инженеру должны заплатить больше, так как он знает больше, — но есть нюанс. В отечественном изложении требование звучит так: «ты должен 1000 фунтов, так как я представитель высшего сословия, образованный человек, обладающий знаниями, которые закрыты для всех, кроме членов моей гильдии».

В западном изложении требование звучит иначе: «я потратил 10 лет на учёбу, я рассчитываю использовать знания 500 раз, так что вы должны оплатить мне неделю учёбы по моим расценкам».

Разница между социалистическим и капиталистическим менталитетом заключается в горизонте планирования. Жизнь не началась вчера и не закончится завтра. Если у инженера что-то есть, — умение чинить паровые котлы ударами кувалдой, — логично предположить, что инженер этот навык когда-то приобрёл, и что теперь он имеет полное право требовать оплаты по старым счетам.

Давайте разберём три примера.

1. Инженер купил ящик бананов, один из бананов он продал клиенту. Социалист и капиталист согласятся, что инженер имеет полное право взять с клиента деньги за банан. (Занудство в духе «а если банан сгнил, а если цены изменились», разбирать сейчас не будем).

Социалист живёт одним днём, однако даже и в рамках одного дня понятно, что лишиться банана — это потеря, которая должна быть компенсирована деньгами. Капиталист, в свою очередь, помнит, что инженер купил ящик бананов за деньги и, следовательно, имеет право получить свои деньги обратно.

2. Инженер выполнил работу, получил за эту работу больше денег, чем его коллега разнорабочий. Социалист и капиталист согласятся, что инженер имеет полное право получать больше, чем разнорабочий.

Социалист всё ещё живёт одним днём, однако в его системе ценностей есть такое понятие, как «статус». Образованный человек имеет более высокий статус, чем необразованный, следовательно, должен получать больше. Капиталист, с другой стороны, понимает, что инженер потратил на учёбу 5,5 лет жизни, которые он мог бы работать и получать зарплату. Эти 5,5 лет должны при нормальных обстоятельствах компенсироваться.

3. Инженер купил станок, нанял рабочих, организовал бизнес. Социалист назовёт инженера паразитом, капиталист скажет, что инженер имеет право получать доход со своего бизнеса.

С точки зрения живущего одним днём социалиста инженер работает мало, а получает много. С точки зрения капиталиста ситуация ровно ничем не отличается от истории с ударом кувалдой. Инженер пришёл на работу и забрал из кассы 1000 фунтов. 5 фунтов за то, что пришёл на работу, и 995 фунтов за то, что 10 лет выстраивал свой бизнес.

Таким образом, история про кувалду вовсе не про то, как кто-то пил портвейн «три топора» с седым профессором, и как тот открыл ему страшный секрет древних инков, позволяющий чинить паровые котлы при помощи богатырских ударов молотом в особое место. В история про кувалду речь идёт не про пользу образования, а про горизонт планирования. Сначала ты куда-то вкладываешься, — в чтение учебников, в накопление капитала, в профессиональное мастерство, — а потом, через 5-10-15 лет, твои вложения начинают работать на тебя.

Источник: Место для дискуссий

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