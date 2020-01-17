Гаджеты: Мошенничество с банкоматами – как не стать жертвой аферистов



Преступники придумывают все новые способы обойти системы безопасности банков, используя в целях мошенничества даже банкоматы. По данным ЦБ РФ, в России установлено более 200 тысяч банкоматов, которые позволяют проводить различные операции с банковской картой. Аферисты применяют всевозможные методы кражи средств с карты, используя банкомат – от скрытых камер до сканеров. Центр цифровой экспертизы Роскачества разъясняет, как застраховаться от посягательств на ваши финансы, не отказывая себе в возможности пользоваться банкоматами банка.

Способов воровства масса – к примеру, установка считывателей карт – скиммеров, которые не заметны на первый взгляд и тайно выполняют свою работу – считывают платежные данные непосредственно с карты, когда вы вставляете ее в слот банкомата. Таким образом мошенники получают возможность сделать дубликат вашей карты и снять с нее деньги. Также на банкомат устанавливаются скрытые видеокамеры (размером всего несколько миллиметров), направленные на клавиатуру, либо просто размещаются накладные клавиатуры, которые запоминают вводимый вами пин-код. Есть и такое понятие, как «плечевой серфинг» – преступник стоит за вашей спиной и разглядывает ваш пин-код. Все это обилие методов наводит страх и может вовсе отбить желание пользоваться банкоматами. Не торопитесь с выводами!

Центр цифровой экспертизы Роскачества дает базовые рекомендации, как безопасно использовать банкоматы, чтобы уберечь свои деньги:

• По возможности используйте банкоматы внутри банка. Они лучше охраняются, к тому же, в зале часто работает консультант, наличие которого отпугивает мошенников. Старайтесь не использовать банкоматы на улицах;

• Будьте внимательны с банкоматами, расположенными в отдельных помещениях, доступ к которому осуществляется с улицы, а на входе используется специальный магнитный замок. Для доступа в помещение банк никогда не будет просить вас ввести пин-код, если имеется специальная клавиатура «для ввода пин-кода» – это точно устройство мошенников;

• Проверьте банкомат на наличие устройств-скиммеров (накладок на картоприемники – отверстий, куда вставляются карты). Такое приспособление, установленное злоумышленниками поверх картоприемника, считывает данные карты, которую вставляет в банкомат жертва. Как правило, оно не плотно прилегает к корпусу банкомата, шатается и выглядит «ненадежно». Скиммер может крепиться к банкомату скотчем или клеем, что также несложно обнаружить;

• Будьте внимательны с банкоматами, расположенными в отдельных помещениях, доступ к которому осуществляется с улицы, а на входе используется специальный магнитный замок. Для доступа в помещение банк никогда не будет просить вас ввести пин-код, и если имеется специальная клавиатура «для ввода пин-кода» – это устройство мошенников;

• Обратите внимание на клавиатуру банкомата – накладки, используемые мошенниками, как и скиммеры, крепятся на скотч или клей. Приспособление злоумышленников может шататься и неплотно прилегать к корпусу банкомата, отличаться по цвету;

• Прикрывайте клавиатуру рукой при вводе пин-кода, чтобы минимизировать риски использования мошенниками срытых видеокамер;

• Если вы обнаружили устройства злоумышленников, не снимайте их с банкомата самостоятельно и не совершайте операций, уйдите в безопасное место, позвоните в банк и сообщите о своем подозрении. Если вы уже воспользовались банкоматом, и только после этого заподозрили неладное – также отойдите в безопасное место, заблокируйте карту и сообщите о случившемся в банк;

• Не вставляйте карту в банкомат, на экране которого написано «Вставьте карту». Напоминаем, мошенники могли активировать функцию перевода денег, и вставка карты с вводом пин-кода запустят механизм перевода. Вставляйте карту только тогда, когда на экране появилась заставка банка;

• Если вы видите, что клиент до вас забыл вытащить карту из банкомата, не вынимайте ее самостоятельно – вполне вероятно, что это мошенническая схема, при которой подразумевается, что сразу объявится хозяин карты со «свидетелем» и обвинит вас в воровстве денежных средств с его счета. Если вы столкнулись с таким обманом – немедленно вызывайте полицию, тем самым вы отпугнете мошенников.

«Не забывайте о базовых правилах пользования банкоматом даже когда торопитесь поскорее завершить все операции с картой. Банальная спешка и уверенность в том, что с вашими деньгами ничего не случится, –это то, на чем наживаются финансовые преступники», – подчеркнул Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

Эксперты по кибербезопасности из Group-IB замечают, что в последнее время наряду со сложными техническими схемами злоумышленники все активнее используют социальную инженерию – часто телефонные звонки или сообщения в мессенджерах якобы из службы безопасности «банка» или от фейкового продавца или покупателя завершаются просьбой поехать к банкомату для того, чтобы «повысить безопасность», «сменить пароль», «внести предоплату» или «получить перевод». Однако, вместо этого преступники через банкомат удаленно привязывают банковскую карту к своему телефонному номеру и выводят деньги. Эксперты по безопасности рекомендуют не разговаривать по телефону с неизвестными, которые просят произвести какие-либо операции через банкомат, и ни под каким предлогом не совершать то, о чем они просят.

Центр цифровой экспертизы Роскачества дает еще одну важную рекомендацию клиентом банков: «Помимо бдительности и внимательности при использовании банкоматов хорошей практикой является подключение смс-информирования о проводимых транзакциях, благодаря которым вы сразу узнаете обо всех списаниях. Также некоторые банки позволяют ограничивать снятие наличных по картам при помощи лимитов – обязательно используйте их, устанавливая минимальные значения – это позволит даже при удавшемся мошенничестве не лишиться большого количества средств», – подытожил Антон Куканов, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Действительно, невозможно на 100% защититься от посягательств на денежные средства, хранящиеся на карте. Однако соблюдать правила цифровой безопасности крайне важно для того, чтобы аферисты не заходили в ваш мобильный банк как к себе домой.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Преступники придумывают все новые способы обойти системы безопасности банков, используя в целях мошенничества даже банкоматы. По данным ЦБ РФ, в России установлено более 200 тысяч банкоматов, которые позволяют проводить различные операции с банковской картой. Аферисты применяют всевозможные методы кражи средств с карты, используя банкомат – от скрытых камер до сканеров. Центр цифровой экспертизы Роскачества разъясняет, […]