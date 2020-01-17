Захарова серьезно поговорила с Башаровым о сексе и изменах

Марат Башаров в шутку говорит, что единственное личное, что он привнес в этот спектакль, это фонарик, который взял из дома, чтобы светить в лицо своей партнерше в одной из сцен. Божится он, что никогда в жизни не изменял и своим женщинам. «Про них не знаю, но надеюсь, что тоже нет», – говорит актер. Хотя спектакль – про измены, про боль, которую причиняют порой друг другу мужчина и женщина, про одиночество, про страстное желание встретить свою половину.

«Господи, дай мне женщину!, – на коленях умоляет Мужчина (Марат Башаров). «Найдись, мой мужчина», – почти в отчаянии кричит Женщина (Елена Захарова). У каждого – своя драматическая история. Бывшая жена Мужчины «побрила виски и лобок, стал курить, чтобы похудеть». Бывший муж Женщины «долго унижал любовь, закатывал катком». Словом, каждому есть, в чем упрекнуть вторую половину.

Этому, собственно, и посвящены их монологи, звучащие на протяжении полутора часов. Но сплетены они столь органично, что кажется, будто герои ведут диалог – спорят и доказывают друг другу неправоту. «Она единственная женщина, у которой месячные случаются два раза в месяц, – возмущается Мужчина поведением отказавшей в близости бывшей жены. – Но даже во время секса она смотрела на меня так, словно думала: «****, когда же ты кончишь?!» «Он вел себя так, словно у него всегда простатит», – возмущается неудовлетворенная Женщина.

Мужчина пытается разобраться в природе Женщины – мол, «трусы у всех одинаковые, а цветки в них разные, и соки любви разные на вкус». А Женщина пытается оправдать предавшего его мужчину и внушить себе, что он всего-навсего изменил ей с… другим мужчиной. Ну, чтобы не было так больно.

Жанр этой пьесы определен как Stand Up-мелодрама. И спектакль делится на две части – собственно, на мелодраму с участием неких абстрактных (ведь подобное могло случиться с любым!) Мужчины и Женщины, и на стендап у микрофона с участием Башарова и Захаровой. «Марат, ты точно хочешь поговорить об изменах?» – обращается к партнеру Елена. И по залу проносится смех – зрители, видимо, тут же вспомнили, что в разное писали об артисте таблоиды и связали это с происходящим на сцене.

Башаров говорить не отказывается – причем порой о вещах очень интимных. Доходит даже до размышлений «откуда сперма на моих ресницах». И в этой почти исповедальности помноженной на иронию и заключается главное достоинство спектакля. Во время работы над ним, как признался режиссер Александр Онищенко (он, кстати, сам пережил болезненный развод и многое в пьесе ему близко по личным мотивам), у Марата Башарова случались срывы и психозы, но каждый раз он возвращался, чтобы закончить свое послание идеальной женщине, как можно определить эту работу.

Причем помог его писать и худрук «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз, который сам на сцене не появляется – звучит только его голос. В спектакле это внутренний голос героя, который и толкает его сделать шаг к той, которая уже так долго ждет. Но это и голос судьбы, голос демиурга. Это выглядит остроумным ходом.

Вообще, спектакль наполнен аллюзиями, перекличками. Он начинается и заканчивается отрывками из чеховской «Дамы с собачкой» – одного из знаковых классических произведений о курортном романе. А на видео экранах мелькают узнаваемые виды самых известных курортов России и Украины – Сочи и Одессы. Появляются и флаги двух государств. Вдруг изображения накладываются друг от друга, но снова «разбегаются». Романа и близости опять не случилось, как и у героев на сцене…

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Последнее: Марат Башаров в шутку говорит, что единственное личное, что он привнес в этот спектакль, это фонарик, который взял из дома, чтобы светить в лицо своей партнерше в одной из сцен. Божится он, что никогда в жизни не изменял и своим женщинам. «Про них не знаю, но надеюсь, что тоже нет», – говорит актер. Хотя спектакль […]