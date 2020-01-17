Никитюк показала, как выглядит без косметики

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram селфи, на котором запечатлена без косметики.
«Без макияжа. Сегодня я спала восемь часов, далее были процедуры для лица, массаж, укладка… Вышла я такая «телочка», а на дворе 3.00 дня… И я подумала: «Это ж если так каждый день, то дети с голоду умрут, а муж разведется. И как эти женщины все успевают?» – написала она.
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#nomakeup * Сьогодні я спала 8 годин, далі були процедури для обличчя, масаж * * укладка… Вийшла я така «тьолочка» а на дворі 3 години дня… і я собі подумала.. Це ж якщо так кожного дня, то діти від голоду вмруть а чоловік розведеться * І як ті жінки все встигають *
Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.
Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу «Кто сверху?» на «Новом канале».
В 2018 году телеведущая участвовала в шоу «Танцы со звездами» на «1+1», где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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