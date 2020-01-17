Варшава увеличила расходы на оборону

Оборонные расходы Польши увеличатся в 2020 году на 11,3%, до 13,1 мллрд долларов, говорится в информации, представленной министерством национальной обороны страны на заседании профильной комиссии сейма (нижней палаты парламента).

«В соответствии с проектом бюджета, лимит расходов на оборону в 2020 году составит около 49,997 млрд злотых (около 13,1 млрд долларов по текущему курсу)», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

Это означает увеличение оборонных расходов на 11,3% по сравнению с прошлым годом.

Сообщается, что впервые в новейшей истории оборонные расходы Польши составят 2,1% ВВП. Рост этого показателя соответствует долгосрочному плану достичь оборонного бюджета в 2,5% ВВП в 2030 году.

Расходы на покупку оружия, оборудования, инвестиции в строительство, реконструкцию и модернизацию составят свыше 29% оборонного бюджета (около 14,847 млрд злотых или около 3,9 млрд долларов).

Напомним, в начале года сообщалось, что в Европе обеспокоены планами Польши купить крупную партию танков.





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