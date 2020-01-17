Зеленский рассмотрит заявление Гончарука об отставке – Офис президента

Глава Украинского государства Владимир Зеленский получил заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке. Об этом 17 января в Telegram проинформировал Офис президента.
«Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента Украины сообщит отдельно», – отметили в ОПУ.
15 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой.
В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. «Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет», – сказано в сообщении.
16 января глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что его фракция не поддерживает идею отставки Гончарука.
17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы «убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства».
Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Глава Украинского государства Владимир Зеленский получил заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке. Об этом 17 января в Telegram проинформировал Офис президента. «Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента Украины сообщит отдельно», – отметили в ОПУ. 15 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка […]
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