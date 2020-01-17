Китай приветствовал назначение Мишустина на должность премьера

17.01.2020, 10:37, Новости дня

Пекин приветствует назначение Михаила Мишустина на должность председателя российского правительства, сообщил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

«Китайская сторона приветствует назначение господина Мишустина на должность премьер-министра России», – сообщил Гэн Шуан, передает РИА «Новости».

Он выразил уверенность в том, что под руководством Мишустина новое правительство РФ сможет добиться новых успехов в государственном развитии, будет расширять сотрудничество с китайской стороной в рамках механизма регулярных встреч глав правительств и сообща продвигать двустороннее практическое сотрудничество.

В четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьером и включил его в состав Совета Безопасности России.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность. 



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Последнее: Пекин приветствует назначение Михаила Мишустина на должность председателя российского правительства, сообщил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан. «Китайская сторона приветствует назначение господина Мишустина на должность премьер-министра России», – сообщил Гэн Шуан, передает РИА «Новости». Он выразил уверенность в том, что под руководством Мишустина новое правительство РФ сможет добиться новых успехов в государственном развитии, будет расширять […]

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