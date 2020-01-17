Китай приветствовал назначение Мишустина на должность премьера

Пекин приветствует назначение Михаила Мишустина на должность председателя российского правительства, сообщил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
«Китайская сторона приветствует назначение господина Мишустина на должность премьер-министра России», – сообщил Гэн Шуан, передает РИА «Новости».
Он выразил уверенность в том, что под руководством Мишустина новое правительство РФ сможет добиться новых успехов в государственном развитии, будет расширять сотрудничество с китайской стороной в рамках механизма регулярных встреч глав правительств и сообща продвигать двустороннее практическое сотрудничество.
В четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьером и включил его в состав Совета Безопасности России.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.
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Последнее: Пекин приветствует назначение Михаила Мишустина на должность председателя российского правительства, сообщил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан. «Китайская сторона приветствует назначение господина Мишустина на должность премьер-министра России», – сообщил Гэн Шуан, передает РИА «Новости». Он выразил уверенность в том, что под руководством Мишустина новое правительство РФ сможет добиться новых успехов в государственном развитии, будет расширять […]
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