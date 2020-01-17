Мнение: Очень красивые губы

Посмотрите на губы. Нравятся?



Фото: depositphoto.com

Вот и мне нет.

Явно сделанные вареники, которыми обзавестись уже даже самые отсталые колхозницы.

У кур такой вариант называется «чуть-чуть подправила губки». Только вот с этим «чуть-чуть» любое лицо выглядит дёшево.

Возникает вопрос: что делать с губами, которые не устраивают?

А, правда ли, что если губы тонкие от природы или утратили объём с возрастом, то единственный адекватный вариант — оставить их в покое?

Ну, в общем, да.

Если у вас нет возможности обратиться к врачу экстра-класса, который понимает разницу между надутыми губами курицы из Эскортограма и красивыми, пухлыми губами, то прошу вас: оставьте свои тонкие губы в покое.

Поверьте: лучше иметь тонкие, пусть и не самые соблазнительные, но свои губы, чем куриную жопу дешёвой соски на том месте, где у нормальной женщины находится рот.

Если же вы не желаете мириться с тонкостью своих губ и всё-таки намерены сделать их пухлее и моложе, пожалуйста, найдите хорошего врача.

Хороший врач — это тот врач, который придаст вашим губам объём так, что это будет выглядеть естественно.

Именно такие врачи работают в клинике эстетической медицины MEDICRIS.

Вот изображение губ, которое я нашла на сайте клиники. На мой взгляд, очень красиво.



Фото: medicris.ru

Уже по одной этой картинке можно понять, какие губы считаются красивыми в MEDICRIS: естественные, пухлые, не выглядят ни сделанными, ни «чуть-чуть подколотыми».

И вот такое ювелирное, профессиональное вмешательство врачей в природу я одобряю.

К моему огромному сожалению, именно такое вмешательство — большая редкость. Многие косметологи либо сами являются колхозными дурами с пельменями на лице, либо идут на поводу у клиенток, настаивающим на том, чтобы ввести в губы побольше препарата.Результатом этого «побольше» всегда является колхозная морда.

Врачи MEDICRIS не идут на поводу у неадекватных желаний клиентов. Репутация клиники для них важнее, чем капризы куриц, которые хотят губы, но меры не знают.

Вот вам реальный отзыв одной из пациенток клиники:

Давно хотела увеличить губы, но побаивалась неудачного эффекта. В клинике на консультации предложили препарат Juvederm Ultra Smile 0.55 как филлер малого объема. Сама процедура прошла отлично! Когда спал отек, мне показалось, что объем ушел и мне нужна докоррекция. На пост процедурном осмотре попросила увеличить губы еще. Всей клиникой меня отговорили, убедив подождать еще пару недель. И это было правильное решение, слегка пухлые губки, просто надо было “походить”. А первичный отек портит восприятие. Теперь я понимаю, как девушки получают чрезмерно большие губы:)

В основе MEDICRIS — партнёрство английского и русского врачей. Это значит, что там вы получите английский сервис по российским ценам.

Чтобы получить такой сервис, раньше нужно было лететь в Лондон. Теперь достаточно записаться на приём в MEDICRIS, где я сама регулярно бываю.

Из недавно попробованного — лазерная шлифовка CO2.

В последнее время я сильно подсела на аппаратные процедуры, и эта — одна из лучших, на мой взгляд.

Даже если вы колете ботокс, ставите нити и филлеры, вы всё равно должны следить за качеством своей кожи. Любую кожу можно натянуть и подтянуть. Вопрос — в том, какую именно кожу вы натягиваете и подтягиваете: гладкую, ровную, без больших, заметных пор, или грубую, шершавую, бугристую.

Я уверена: прежде чем делать какие-то инъекции, нужно привести рельеф кожи в порядок. И, возможно, никакие инъекции вам не понадобятся, так как лазерная шлифовка CO2 стимулирует выработку коллагена и эластина, убирает мелкие морщинки и решает проблему гравитационного птоза лица на начальной стадии.

В общем, если хотите действительно улучшить свою внешность, а не превратиться в рыбу-карп или обклотую филлерами тётку с грубой кожей, приходите в MEDICRIS.

Там работают врачи, которым я полностью доверяю. И от меня вам хорошие скидки! По коду МИРО только до конца января: увеличение губ (лучший немецкий филлер компании Merz) BELOTERO intense 12’500 вместо 14’500 и шлифовка СО2 (всё лицо) — 15’000 вместо 20’000.

Ловите момент!

Признавайтесь: кто делал губы? И как вам результат?

Источник: Лена Миро

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Последнее: Посмотрите на губы. Нравятся? Фото: depositphoto.com Вот и мне нет. Явно сделанные вареники, которыми обзавестись уже даже самые отсталые колхозницы. У кур такой вариант называется «чуть-чуть подправила губки». Только вот с этим «чуть-чуть» любое лицо выглядит дёшево. Возникает вопрос: что делать с губами, которые не устраивают? А, правда ли, что если губы тонкие от природы […]