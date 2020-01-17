Разработчики антивирусов Bitdefender обнаружили в Google Play разряжающие смартфон программы

Разработчики антивирусов Bitdefender выявили в Google Olay ряд программ, которые разряжают смартфон. В список вошли игры и офисные утилиты.

Проблема состояла в алгоритме демонстрации рекламы, из-за которого на протяжении первых двух дней с момента скачивания дополнения на экране появлялось некоторое количество баннеров. Вот только затем их число начало увеличиваться. Как рассказали создатели Bitdefender, это мешало надлежащему использованию программ и сильно перегружала процессор, что вызывало быструю потерю заряда аккумулятором. На фоне беспорядочного вывода рекламы инструменты безопасности в Android-смартфонах не смогли определить шаблоны, по которым те возникали.

Разработчики поместили в перечень опасные для батареи приложения, среди которых: 4K Wallpaper, Car Racing 2019 и остальные 15. В результате выяснилось, загрузить программы из Google Play успели примерно 550 тысяч юзеров. На сайте компании, исследовавшей проблему, представлен полный список дополнений.

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