«Устал»: Сергей Лазарев назвал причину отписки от коллег в Instagram и закрытые комментарии

Сергей Лазарев решил назвать поклонникам причину некоторых изменений на его странице в Instagram. С 1 января певец отменил подписку на коллег и закрыл комментарии к своим постам.

По словам знаменитости, после подобного шага публика решила, что он страдает от депрессии. Тем не менее Лазарев опроверг данную версию и заявил, что отлично себя чувствует. Как сказал артист, он в какой-то момент осознал, что соцсеть отнимает у него слишком много времени, а он предпочитает тратить его на творчество и семью. Представитель шоу-бизнеса по-прежнему любит коллег, на которых ранее был подписан в Instagram, однако не желает знать подробностей их личной жизни.

Объясняя причину закрытых комментариев, исполнитель отметил, что размещает различные сюжеты лишь из-за людей, которым это нравится. Звезда эстрады не ищет советов и чужого одобрения, хотя многие поклонники считают иначе. Лазарев устал от недоброжелателей, которые провоцируют певца и пытаются научить его, как жить и воспитывать собственных детей. Теперь артист будет общаться с фанатами только на концертах.

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