Известно, почему с аутоиммунными заболеваниями чаще встречаются женщины

Американские ученые провели исследование, которое позволило понять, почему женщины в разу чаще встречаются с аутоиммунными заболеваниями по сравнению с мужчинами.

Науке давно известно, что женщины в три раза чаще страдают от рассеянного склероза, в девять раз чаще от волчанки. Ранее специалисты уже пытались выяснить главные причины такой разницы между развитием одних и тех же заболеваний у мужчин и женщин. Предполагалось, что дело в гормонах. Недавно сотрудники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе организовали эксперимент с лабораторными мышами, чтобы проверить, действительно ли дело в отцовской хромосоме, ответственной за дополнительные риски развития аутоиммунных заболеваний. В итоге предположения оказались верными.

Аутоиммунные заболевания характеризуются тем, что иммунная система, грубо говоря, начинает атаковать организм человека, в результате чего развиваются воспаления и разрушения тканей организма.

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