Заявление МВФ: Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины

В Международном валютном фонде назвали благоразумной политику нынешнего правительства и Нацбанка Украины. Об этом говорится в ответе представительства МВФ в Киеве в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина» с просьбой прокомментировать новые обвинения в адрес Кабинета Министров и Национального банка Украины в некомпетентности.

«Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины… Низкий бюджетный дефицит, снижение отношения госдолга к ВВП, низкая инфляция и накопление валютных резервов – все это результат этой политики и важные предпосылки для экономической стабильности и роста», – отметили в представительстве МВФ.

15 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой.

Там собеседники говорили о том, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны, а женщина с голосом Рожковой на аудиозаписи озвучила дату разговора – 16 декабря. Якобы Гончарук на этой записи признал, что он «полный профан в экономике», у президента «очень примитивное понимание экономических процессов».

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. «Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет. Информация, касающаяся заявления об отставке премьер-министра, не соответствует действительности», – сказано в сообщении.

В Кабмине не подтвердили подлинность аудио.

15–16 января обнародовали вторую и третью часть аудиозаписей. Собеседники обсуждают снижение экономического роста и инфляцию в Украине. Человек с голосом, похожим на Гончарука, говорит, что к четвертому кварталу правительство могут обвинить в том, что они «ухандокали экономику».

По данным ZN.UA, всего может быть 14 частей.

Премьер-министр 16 января заявил, что в последнее время против него и правительства «развернулись массированные атаки в соцсетях и СМИ». По словам главы Кабмина, это свидетельствует, что его команда «на правильном пути».

Сегодня Гончарук написал заявление об отставке.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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