«Виновато оливье»: Поклонники атакуют Анну Семенович вопросами о беременности

Поклонники атакуют Анну Семенович вопросами о беременности. Деликатная тема стала предметом обсуждения в Instagram, но артистка объясняет увеличившийся живот перееданием.

Издержки публичности вынуждают знаменитость терпеть нетактичность фанатов. Семенович попыталась перевести «трудный» вопрос в шутку и пояснила про «тазик оливье» и выпитое шампанское. И даже посоветовала всем не увлекаться картофелем и майонезом. Но закаленных «в борьбе за чужие секреты» фолловеров не так просто увести с тропы «расследования». Вполне серьезно певица объяснила, что не обязана отчитываться ни перед кем о подробностях своей личной жизни. Отсутствие детей — это ее выбор, как и желание надеть свободный халат или бикини.

Особенно во время отдыха на Сейшельских островах, где у Анны Семенович есть возможность насладиться отсутствием прически, макияжа и требовательных поклонников. Тем более, что соответствовать их претензиям практически невозможно: кто-то пишет, что она толстая, для других же — «аппетитная». Но вот в чем поклонники единодушны, так это в естественности звезды, что никто не может у неё отнять.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Посмотрите на губы. Нравятся? Фото: depositphoto.com Вот и мне нет. Явно сделанные вареники, которыми обзавестись уже даже самые отсталые колхозницы. У кур такой вариант называется «чуть-чуть подправила губки». Только вот с этим «чуть-чуть» любое лицо выглядит дёшево. Возникает вопрос: что делать с губами, которые не устраивают? А, правда ли, что если губы тонкие от природы […]