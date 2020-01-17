«Виновато оливье»: Поклонники атакуют Анну Семенович вопросами о беременности

17.01.2020, 10:30, Разное

Поклонники атакуют Анну Семенович вопросами о беременности. Деликатная тема стала предметом обсуждения в Instagram, но артистка объясняет увеличившийся живот перееданием.
Издержки публичности вынуждают знаменитость терпеть нетактичность фанатов. Семенович попыталась перевести «трудный» вопрос в шутку и пояснила про «тазик оливье» и выпитое шампанское. И даже посоветовала всем не увлекаться картофелем и майонезом. Но закаленных «в борьбе за чужие секреты» фолловеров не так просто увести с тропы «расследования». Вполне серьезно певица объяснила, что не обязана отчитываться ни перед кем о подробностях своей личной жизни. Отсутствие детей — это ее выбор, как и желание надеть свободный халат или бикини.

Особенно во время отдыха на Сейшельских островах, где у Анны Семенович есть возможность насладиться отсутствием прически, макияжа и требовательных поклонников. Тем более, что соответствовать их претензиям практически невозможно: кто-то пишет, что она толстая, для других же — «аппетитная». Но вот в чем поклонники единодушны, так это в естественности звезды, что никто не может у неё отнять.



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