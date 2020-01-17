Эксперты успешно использовали замороженную кровь для переливания

17.01.2020, 10:30, Новости дня

Научные специалисты заявили, что переливание свежей крови не улучшает прогноз для пациента по сравнению с замороженной кровью. Такими выводами поделились ученые после проведения масштабного исследования.

Известно, что переливание крови применяют с целью предотвращения кислородного голодания и отказа органов. Проведенные ранее исследования показали, что у людей, которые нуждаются в переливании крови, выше риск умереть. Вероятнее всего, это связано с тяжелым состоянием, в котором пребывают пациенты. Эксперты из Медицинской Школы в Сент-Луисе при университете Вашингтона на протяжении длительного периода времени занимались изучением влияния переливания крови разных типов на тяжело больных детей.

В результате исследователи предположили, что переливание замороженной крови демонстрирует гораздо лучший эффект, чем переливание замороженной крови.



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