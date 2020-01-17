Премьер Украины Гончарук подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в «Фейсбук» заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту страны Владимиру Зеленскому. Он отметил, что оставил за главой государство право внести документ в парламент.
«Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», – написал Гончарук.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в «Фейсбук» заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту страны Владимиру Зеленскому. Он отметил, что оставил за главой государство право внести документ в парламент. «Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы отбросить любые сомнения […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Мы тогда расстались на полгода»: Наталья Подольская уходила от женатого на Ленской Преснякова / 19 декабря
- Телеведущая Елена Ландер рассказала о сложном периоде жизни в Израиле / 29 декабря
- На семью парализованной Заворотнюк свалилась новая беда / 19 декабря
- Отказались от России: стало известно о судьбе Скрипалей после отравления / 18 декабря
- Давид Арахамия назвал слова «отгородиться стеной» от Донбасса метафорой / 6 декабря
- Мнение: Запрет любви в Макдоналдсе, копирайт против диабетиков и доступность салата Оливье / 8 января
- Джастин Тимберлейк публично извинился перед своей женой Джессикой Бил / 6 декабря
- Криминолог оценил личность Джокера: «Он скорее шизофреник, чем психопат» / 26 ноября