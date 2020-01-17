Премьер Украины Гончарук подал в отставку

17.01.2020, 10:26, Разное

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в «Фейсбук» заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту страны Владимиру Зеленскому. Он отметил, что оставил за главой государство право внести документ в парламент.

«Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», – написал Гончарук.



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Последнее: Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в «Фейсбук» заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту страны Владимиру Зеленскому. Он отметил, что оставил за главой государство право внести документ в парламент. «Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы отбросить любые сомнения […]

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