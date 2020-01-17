Премьер-министр Украины Гончарук написал заявление об отставке

17.01.2020, 10:23, Новости дня

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент».

В офисе Зеленского подтвердили, что получили прошение премьера об отставке.

Ранее в сети появились записи якобы совещания премьер-министра и нескольких чиновников, где Гончарук среди прочего, не очень лестно отзывался об экономических познаниях президента Владимира Зеленского.

Группа депутатов «Слуги народа», близких к олигарху Игорю Коломойскому, предложила объявить премьеру вотум недоверия. Однако эту инициативу поддержало лишь около десяти нардепов.

Комментируя записи «прослушки» якобы из его совещания о курсе доллара и экономических вопросах перед встречей с президентом Владимиром Зеленским, Гончарук написал в своем Telegram-канале: «С самого начала против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украине не удалось».



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