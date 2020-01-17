«Открытые медиа»: Семья Мишустина владеет землей на Николиной горе за 1,5 млрд рублей

Семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет 2,6 гектара земли и пятью жилыми домами общей площадью 2456,7 квадратных метра в подмосковном поселке «Коттон Вэй» на Николиной горе, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на данные Росреестра. Общая стоимость недвижимости составляет 1,5 млрд рублей.

В декларации Мишустина указана только пятая часть земли — участок площадью 5500 квадратных метров.

Два соседних участка площадью больше 2 гектаров официально зарегистрированы на «Российскую Федерацию». Как отмечает издание, это популярный среди чиновников способ скрыть настоящих владельцев.

Эти участки принадлежат Владимиру Моисеевичу Мишустину — отцу Михаила Мишустина. В 2014 году имя Мишустина-старшего пропало из свидетельств о собственности и было заменено на «Российскую Федерацию».

Еще два участка в 2002 году приобрела Стенина Н. В. Вероятно, речь идет о Наталии Стениной — сестре Михаила Мишустина. Она входила в число соучредителей некоммерческого партнерства, управлявшего инфраструктурой поселка «Коттон Вэй».

Еще шесть участков «Российская Федерация» получила в 2009 году по договору дарения от Александра Евгеньевича Удодова. Так же зовут бизнес-партнера Стениной. Вместе с ресторатором Аркадием Новиковым они владеют заведением «Недальний Восток» в центре Москвы.

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