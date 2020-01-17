О разделении власти при капитализме

Разделение власти утверждается во всех конституциях в такой последовательности – «власть принадлежит народу, который, делегирует свои полномочия и далее…». Следовательно, разработок на эту тему предостаточно. Поскольку эта проблема касается сущности государства, а вот самой сущности государства разработчики конституций не представляли – «Теории социализма и капитализма» не было, а были рассуждения на эту тему — это можно видеть в разных конституциях. Власть и государство рассматривалось как явление. Казалось бы, важная характеристика власти, однако в абстрактном представлении государства она никак не отражена. Чтобы понять, почему так, рассмотрим историю появления это словосочетания.

Исследовать этот вопрос в историческом плане не будем, а позаимствуем его решение из других источников. Идея разделения властей была выдвинута еще античными мыслителями, в т. ч. Аристотелем. Но подлинное развитие она получила в эпоху буржуазных революций.

Дж. Локк (1632-1704) предлагал разделить власти на представительную, которая издает законы, исполнительную и «федеральную», которая ведает отношениями государства с внешним миром. Французкий мыслитель Ш. Монтенске

1755) предложил разделить власти на законодательную, исполнительную и с удебную, что позволило бы препятствовать концентрации власти в руках одного лица или ограниченной группы лиц, которая бы правила по своему усмотрению, не считаясь ни с правовыми предписаниями, ни с правами и свободами человека. Он утверждал, что «все погибло бы, если бы в одном и том же лице или учреждении, составленном из сановников, из дворян или простых людей, были соединены эти три власти: власть создавать законы, власть приводить в исполнение постановления общегосударственного характера и власть судить преступления или тяжбы частных лиц».

В свою очередь немецкий философ Г. В. Ф. Гегель (1770- 1831) полагал, что поскольку ни одна власть функционально не может обойтись без другой, то они должны работать в симфонии и гармонии, а не бороться друг с другом, громоздя сдержки и противовесы. Гармонизирующим центром, по Гегелю, должна выступать власть главы государства, которая является самостоятельной ветвью власти наряду с представительной и исполнительной. Красиво написано! Давайте понимать, что это предложено ещё 300 лет тому. И всё ещё эффективно?

Вот как представлено разделение властей в Конституции Российской Федерации:

Глава 3. Федеративное устройство

Статья 65 — 79

Глава 4. Президент Российской Федерации

Статья 80 — 93

Глава 5. Федеральное Собрание

Статья 94 — 109

Глава 6. Правительство Российской Федерации

Статья 110 — 117

Глава 7. Судебная власть

Статья 118 — 129

Глава 8. Местное самоуправление

В каждой главе представлены состав субъектов Российской Федерации, разграничение их прав и их полномочия. Казалось бы всё правильно и всё красиво. Однако в соответствии с «Теорией социализма и капитализма», а РФ – капиталистическое государство, в государстве правит элита. Неизвестно кто это и как она правит, её цели и проч. Следовательно, с позиции теории одно, а в законных актах другое. Разделение власти при капитализме Нельзя сказать, что в действительности так и происходит всегда и везде.

Нет, чаще всего всё идёт по закону, но и в рамках права есть свои проблемы. По поводу демократии и социальной направленности в другом месте. Какие ещё на взгляд автора есть проблемы в правовом поле в Российской Федерации. Рассмотрим права Конституционного Суда РФ.

Есть Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) "О Конституционном Суде Российской Федерации" В котором есть статья, обязывающая все остальные ветви власти выполнять его решения.

Статья 6. Обязательность решений Конституционного Суда Российской Федерации

Решения Конституционного Суда Российской Федерации обязательны на всей территории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. Казалось бы, всё правильно – Конституционный Суд проверяет на соответствие все законные и подзаконные акты на их соответствие Конституции РФ. Однако в том же законе есть статья Статья 81. Последствия неисполнения решения

Неисполнение, ненадлежащее исполнение либо воспрепятствование исполнению решения Конституционного Суда Российской Федерации влечет ответственность, установленную федеральным законом. (выделено автором). Закона же, который бы устанавливал ответственность за неисполнение решений, именно Конституционного Суда нет. Есть статья в Уголовном кодексе, которая устанавливает ответственность за неисполнение решений суда. УК РФ Статья 315. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта (в ред. Федерального закона от 02.10.2018 N 348-ФЗ). Тут нет конкретного указания об ответственности за неисполнение решений Конституционного суда РФ. В чём проблема? В том, что решение по ст. 315 УК РФ выносит суд общей юрисдикции, ответственности же судей общей юрисдикции за неисполнение решений Конституционного суда нет – не будет же судья сам себе выносить наказание!. Автор в середине нулевых сталкивался в областном суде с этим явлением. Ну и что. Ничего и автор, и судьи понимали, что это тупик, и что все правы. У автора были проблемы уже с самим Конституционным судом, когда по одному делу в тех же нулевых получил ответ. Что закон сам по себе не нарушает права граждан! Есть ещё проблемы и в Гражданском процессуальном кодексе при рассмотрении электоральных споров,

Статья 16

1. Мировой судья, а также судья не может рассматривать дело и подлежит отводу, если он:

1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве прокурора, секретаря судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика;

2) является родственником или свойственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, либо их представителей;

3) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности .

2. В состав суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, состоящие в родстве между собой.

3. Наличие информации о вне процессуальном обращении, поступившем судье по гражданскому делу, находящемуся в его производстве, само по себе не может рассматриваться в качестве основания для отвода судьи.

В чём здесь противоречие? Судья рассматривает дело об электоральном споре, и он же является избирателем, т. е. у него есть свои предпочтения в выборе кандидата. Это уже «… иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности». Здесь уже отказать в заявлении истца об отводе по части 3 не подойдёт. Если на местных или региональных выборах можно пригласить судей из других регионов, то на федеральных это тупик. Второе решение проблемы – часть судей лишать избирательных прав с целью беспристрастного разбора электоральных споров. По аналогии с военнослужащими, для которых статья 20 Конституции РФ часть 1. Каждый имеет право на жизнь. Не действует.

Можно ещё привести примеры по другим вопросам , когда судьи Верховного суда РФ не принимают в качестве доказательства, то, что написано в технических справочниках. Ещё интереснее, когда Заместитель Председателя Верховного Суда на надзорную жалобу отвечает: «Я согласен с решением суда». При этом без обоснования своего (данного судьи) мнения. Есть ещё одна проблема, которой придаётся в капиталистическом государстве огромное значение – это борьба с коррупцией. Теория коррупции гласит, что она держится на «трёх китах»: природа (Бог) – эгоизм человека; движущая сила – конкуренция; источник – частная и личная собственность. В Конституции Российской Федерации есть статьи 8 (часть 1) и 34, которые защищают конкуренцию и статьи 8(часть 2), 32 и 36, которые защищают личную и частную собственность. Получается, с одной стороны, власть борется с коррупцией, а с другой, та же коррупция находится под защитой Конституции Российской Федерации! Проблема участия элиты в управлении властью сама по себе сложная и видна только в том смысле, что решения должно было бы быть оптимальным, а они оказались другими. В конечном итоге мы, как граждане государства, оказываемся всего лишь наблюдателями некоего действия на сцене, в качестве которой есть жизнь. Таким образом, разделение власти при капитализме необходимо, хотя оно и имеет много изъянов. Собственно демократия в том виде, в котором она представлена в конституциях, носит, скорее декоративный характер. Сами авторы этих конституций не понимают, что это такое. Тот факт, что в капиталистическом государстве правит элита, то в правовом поле эта проблема, видимо, не разрешима. В целом получается, что идея разделения власти красивая, но при капитализме в полном объёме не реализуемая. Вся суть в том, что триада власти при капитализме существует до производства, а в рамках производства существует власть собственника средств производства. Собственник действует в рамках законов изданных Законодателем, как то: охрана труда, продолжительность рабочей недели минимальная оплата труда и проч. При этом собственник отдельные законы может нарушать, например, несвоевременная оплата труда (хотя есть надо рабочему каждый день). За соблюдением законов следят репрессивные органы: комиссии по труду, прокуратура, суды, общественные организации. Власть при капитализме не вмешивается в само производство. Такое «разделение» власти между самой властью и собственником средств производства чревато с одной стороны, задержкой в выполнении решений власти – они должны быть только в форме законов, а с другой, для собственника решения власти могут выступать всего лишь как предложения. Например, власть предлагает некие проекты в форме указов в интересах роста ВВП в государстве и предлагает собственнику принять в них участие. Последний смотрит на это предложение с позиции; «А что я буду с этого иметь!» Следовательно, при капитализме разделение власти осуществляется как бы на двух уровнях: на первом власть — это законодательная, исполнительная, судебная, а на втором власть – это собственник средств производства. Связь между этими уровнями только посредством законов. Поскольку написать законы на все случаи жизни не возможно. Так например, если некое явление имеет пять ситуаций, а каждая ситуация имеет пять градаций, то закон будет представлять собой сто листов – на каждой странице 30 строчек, а в каждой строчке одно действие. Писать законы – это искусство. Автор встречался с ситуацией, когда в законе было 3 сточки, а когда они были расписаны, как требовалось, то в законе должно было быть четыре пункта, два из которых содержали дробные математические выражения, а два других равенства и неравенства. Это было выше понимания судей. Таким образом, при капитализме разделение властей носит как бы декоративный характер. Оно есть для одних – граждан государства и его как бы нет для других, которые ровнее первых, и которые по фамильно никому не известны. Это и отражено в абстрактном представлении экономики как объекта исследования на рисунке в виде квадрата «Элита и бизнес». В виде математического выражения абстрактное представление экономики показать не возможно – нет математической теории одной реализации нестационарных случайных процессов. Андрей Яшник

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