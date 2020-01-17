Пропавшую 10-летнюю девочку из Новосибирска нашли истощенной в подвале

Один из волонтеров рассказал, что Алену достали из подвала здания

Десятилетнюю жительницу города Карасук Новосибирской области, пропавшую два дня назад, нашли в клетке в подвале одного из общежитий. Об этом сообщил Поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск».

Один из волонтеров рассказал, что Алену достали из подвала здания. Отыскать школьницу помог кинолог с собакой. Он увидел маленькое пространство под настилом в подвале — именно там находился ребенок. Спустя некоторое время к общежитию подъехали отец девочки и скорая помощь.

Школьница оказалась истощена и была без сознания, ее забрали в больницу. Как она попала в клетку, пока неизвестно.

Алена потерялась 15 января. Девочка задержалась после уроков, и ее возле школы встретил отец. Мужчина отправил ребенка домой, а сам вместе с женой пошел в банк. Вернувшись в квартиру, супруги увидели, что дочери нет дома, и обратились в полицию.

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