После послания Владимира Путина губернаторы устроили флешмоб

Главы регионов начали в массовом порядке отчитываться о своих достижениях

Сразу после обращения главы государства с посланием к Федеральному собранию российские губернаторы бросились массово рапортовать о своих достижениях и фактически присягать в верности первому лицу. Их массовые заявления напомнили флешмоб. Однако эксперты отмечают, что чаще всего речь идет о банальной кампанейщине и дутых показателях.

Так, глава Пермского края Максим Решетников прокомментировал в своем Instagram послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию: «Объявлено о введении новых выплат, индексации материнского капитала. Ряд новаций в сфере высшего образования, в том числе объявлено о выплатах за классное руководство — пять тысяч рублей дополнительно из федерального бюджета — плюсом к региональным выплатам. Мы такие выплаты в Пермском крае повысили с 1 января, выплаты по классному руководству начнутся с 1 сентября 2020 года».

Послание Владимира Путина заставило губернаторов проявить повышенную активность

По словам Решетникова, заявленное главой государства направление средств фонда национального благосостояния на финансирование дорожной инфраструктуры позволит региону заявиться на финансирование своих проектов.

Историческим назвал послание президента губернатор Красноярского края Александр Усс. «Нынешнее послание по-своему историческое. Предполагаемые изменения будут касаться как статуса самого президента, так и роли парламента, и правительства, и, что для нас также крайне важно — повышения роли регионов», — сказал Усс.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов после оглашения послания президента заявил, что регион развивается «в правильном направлении». В частности, Морозов подчеркнул, что обозначенные главой государства «новые векторы социально-экономической политики страны — это колоссальная поддержка для развития регионов», в центре внимания — народосбережение и человеческий капитал. Поэтому значительно усилят меры поддержки семей, что станет «огромным подспорьем для улучшения демографической ситуации».

«В свою очередь, это отличное нововведение уже летом 2020 года мы дополним региональной мерой поддержки — выплатой 100 тысяч рублей за первенца», — заявил Морозов, напомнив, что в регионе действует 33 меры социальной поддержки для семей с детьми, 25 из которых — областные.

Губернатор Югры Наталья Комарова не осталась в стороне: «Все поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина из послания Федеральному Собранию приняты правительством Югры для исполнения. До конца текущей недели будет издан соответствующий нормативный правовой акт».

По мнению политобозревателя Елены Варламовой, сейчас губернаторы всячески пытаются продемонстрировать свою преданность главе государства. «Однако в большинстве регионов складывается тяжелая социально-экономическая ситуация. Следует признать, что многие цифры и показатели, которые приводятся сегодня, дутые. Я имею в виду, что они имеют весьма отдаленное отношение к реальности. Мы же все прекрасно понимаем, как готовится такого рода статистика», — пояснила «Блокноту» Варламова. По ее словам, происходящее, скорее, напоминает флешмоб: «Это такой акт фиксации своего почтения. Если послушать губернаторов, то у нас не регионы, некоторые из которых находятся на грани банкротства, а рай какой-то!».

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