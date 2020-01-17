Премьер Украины подал в отставку

Алексей Гончарук подал в отставку с поста премьер-министра Украины. Соответствующее заявление он передал президенту страны Владимиру Зеленскому.

«Чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», – сообщил Гончарук на своей странице в Facebook, добавив, что Зеленский вправе «оценивать эффективность каждого члена своей команды».

Гончарук заявил, что опубликованные в Сети записи «смонтированы из фрагментов записей совещаний в правительстве» и «искусственно создают представление», будто он и его команда не уважают Зеленского.

«Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда», – добавил он.

В пресс-службе президента Украины сообщили, что Зеленский получил заявление Гончарука об отставке и рассмотрит его.

Ранее в Сети появилась запись, на которой якобы Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, заявляя, что у того «примитивное понимание экономических процессов». После этого от президента Украины потребовали уволить Гончарука.

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