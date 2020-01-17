Автоновости: Самая дорогая Vesta «не взлетела»

Рекордсменом рынка седан Lada Vesta Sport не назовешь, но в Тольятти на это и не рассчитывают: спортивная четырехдверка играет, скорее, имиджевую роль. Тем не менее, популярность седана, отметившего первый год производственной биографии, оказалась как-то совсем невелика.

Lada Vesta Sport, продажи которой начались в январе 2019 года, стала самой мощной – и самой дорогой моделью АвтоВАЗа. Покупателей последнее обстоятельство не остановило: по данным агентства "Автостат", за прошлый год своих владельцев нашли всего 750 экземпляров седана.

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Между тем, на этапе начала производства "Весты", которую собирают силами подразделения Lada Sport, озвучивались годовые планы по выпуску модели: ежегодно в Тольятти планировалось собирать 1 200 экземпляров седана. Соответственно, уже можно сделать вывод, что расчеты производителя не оправдались, хотя первые месяцы продаж демонстрировали весьма неплохую динамику.

Lada Vesta Sport оказалась первой в истории "Ладой", чья цена преодолела психологическую отметку в миллион рублей. Сейчас базовое исполнение самой быстрой "Весты" завод продает по цене от 1 043 000 рублей. Основное отличие модели от прочих Vesta – 1,8-литровый двигатель, форсированный до 145 л.с. Кроме того, седан может похвастать более агрессивным внешним видом, спортивными настройками шасси с мощными тормозами и подчеркнуто спортивным оформлением интерьера.

В базовое оснащение седана входят, к примеру, тонировка задних стекол, электрозеркала, датчики парковки, дождя и света, климат-контроль и круиз-контроль, аудиосистема с 4,3-дюймовым монохромным дисплеем, две подушки безопасности, 17-дюймовые колесные диски и поворотные противотуманки. За 1 978 900 рублей можно приобрести "Весту" с пакетом "Мультимедиа", куда включены мультимедийная система с навигацией и 7-дюймовым тачскрином, а также 6 акустических динамиков.

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