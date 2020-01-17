Температура в Москве побила столетний рекорд

17.01.2020, 10:12, Разное

Температура воздуха в Москве в четверг достигла 3,2 градуса тепла. Таким образом был побит рекорд, установленный 16 января 1925 года – 95 лет назад, сообщает Национальная служба новостей.

В тот день воздух прогрелся до 3,1 градуса. Соответствующие данные привело «Интерфаксу» метеобюро Москвы и Московской области. 

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что холода наступят в стране в феврале. По крайней мере, температура воздуха будет ниже, чем в январе. 



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