Температура в Москве побила столетний рекорд

Температура воздуха в Москве в четверг достигла 3,2 градуса тепла. Таким образом был побит рекорд, установленный 16 января 1925 года – 95 лет назад, сообщает Национальная служба новостей.
В тот день воздух прогрелся до 3,1 градуса. Соответствующие данные привело «Интерфаксу» метеобюро Москвы и Московской области.
Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что холода наступят в стране в феврале. По крайней мере, температура воздуха будет ниже, чем в январе.
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