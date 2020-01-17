Генконсул США окунулся в крещенскую купель во Владивостоке

Американский генконсул во Владивостоке Луис Кришок и сотрудники дипмиссии США окунулись в купель в преддверие Крещения.
«Американская традиция тимбилдинга была отлично подкреплена русской традицией погружения в прорубь в канун праздника Крещения. Генконсул Луис Кришок и работники консульства окунулись в ледяную купель федерации зимнего плавания «Косатка-ДВ» и результаты были потрясающие!» – информирует генконсульство на своей странице в Facebook.
Кришок продолжил традицию своего предшественника — предыдущего генконсула США во Владивостоке Майкла Кийса, который также каждый год окунался в прорубь, передает РИА «Новости».
Крещение отмечается 19 января и является одним из самых древних христианских праздников. Многие верующие отправляются к водоемам, где заранее прорубается лед, и с молитвой троекратно погружаются в воду. Традиция купания на Богоявление существует в память о реке Иордан, в водах которой крестил Иисуса Христа Иоанн Предтеча. Для кого-то она по-прежнему имеет глубокий религиозный смысл, а для кого-то это просто обряд проверки на прочности силы духа и тела.
Между тем, Православная церковь Украины накануне праздника Крещения заявила, что купание в проруби не смывает грехи и несвойственно украинцам.
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