Численность жителей Китая превысила 1,4 млрд человек

На конец 2019 года численность населения Китая без учета населения Гонконга, Макао и Тайваня, достигла 1 млрд 400 млн 50 тыс. человек, сообщило государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Прирост населения в 2019 году составил 4,67 млн человек.

Численность мужского населения Китая составила 715 млн 270 тыс., женского – 684 млн. 780 тыс. человек, передает ТАСС .

Городское население достигло 848,43 млн человек, численность сельского населения сократилась за год до 551,6 млн.

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