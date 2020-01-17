Численность жителей Китая превысила 1,4 млрд человек

На конец 2019 года численность населения Китая без учета населения Гонконга, Макао и Тайваня, достигла 1 млрд 400 млн 50 тыс. человек, сообщило государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
Прирост населения в 2019 году составил 4,67 млн человек.
Численность мужского населения Китая составила 715 млн 270 тыс., женского – 684 млн. 780 тыс. человек, передает ТАСС .
Городское население достигло 848,43 млн человек, численность сельского населения сократилась за год до 551,6 млн.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Омске обнаружили бордель, вовлекавший в занятие проституцией несовершеннолетних девушек, информирует пресс-служба областного Следственного комитета. На сайте СК указывается, что завершено расследование уголовного дела в отношении четырех омичей, которые обвиняются в зависимости от роли каждого в преступлениях, предусмотренных статьями УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией», «Организация занятия проституцией», «Разбой», «Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия», «Похищение человека», […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Матвиенко высказалась о сроках доработки законопроекта о домашнем насилии / 11 декабря
- Зеленский поручил за полгода диверсифицировать поставки газа и угля / 2 декабря
- Музыкант Jah Khalib: Самый большой гонорар какой у меня был? $100 тыс. за выступление / 10 января
- Путин обязал платежных операторов сообщать о блокировке счетов / 29 декабря
- В Афганистане военный грузовик подорвался на придорожной бомбе, погиб генерал / 30 ноября
- Политика: Чем запомнится Лужков в российской истории / 10 декабря
- В Сети появились фото обновлённого BMW 2 Active Tourer / 4 декабря
- Игорный бизнес в Украине «крышуют» те, кто должен ему препятствовать – Рябошапка / 21 декабря