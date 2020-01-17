Герой шоу «Холостяк 9» Добрынин отдыхает на Бали с Квитковой

Победительницей проекта «Холостяк 9» на телеканале СТБ Дарья Квитков разместила в Instagram снимки и видео совместного отдыха на Бали с героем этого же проекта, телеведущим и журналистом Никитой Добрыниным.

«В этом мире существует всего одна истина, которую никто не сможет отрицать. Это любовь. Даже убежденные циники и скептики хотя бы раз в жизни любили. Любовь как связующее всего сущего на земле. Любовь, как океан, как мама, как воздух. Любовь? как искусство, как творец, как гений, как чистая энергия, как музыка. Любовь к человеку, к природе, к музыке или к фильмам. Любовь повсюду. «, – написала она.

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В этом мире существует всего одна истина, которую никто не сможет отрицать. Это любовь. Даже убежденные циники и скептики хотя бы раз в жизни любили. Любовь, как связующее всего сущего на земле. Любовь, как океан, как мама, как воздух. Любовь, как искусство, как творец, как гений, как чистая энергия, как музыка. Любовь к человеку, к природе, к музыке или к фильмам. Любовь повсюду. * * Какое фото выберем? 1 или 2?

Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova) 15 Янв 2020 в 10:50 PST

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Просто прочувствуйте наш день на острове Бали. Он начался в 4:00 утра, еще около полу часа мы пытались прийти в себя. В 04:45 мы уже сидели в машине, чтобы успеть к рассвету на рисовые террасы занесённые в Юнеско. * В 9:00 утра был завтрак. Кофе, который я не могу пить * и банановые панкейки с потрясающим видом * * В 9:30 мы снова были в дороге, на этот раз к храму, который когда-то, до засухи, стоял полностью в воде. По дороге остановились у расколотых ворот. Людей вообще не было и мы не могли не воспользоваться этим шансом. * На десерт мы поехали к водопадам. Сразу к трем. Это невероятная сила и красота. Долго спускались и тряслись ноги от напряжения, но оно того стоило. Спасибо за эти эмоции @kozyrev_pro @kozyreva_pro *

Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova) 13 Янв 2020 в 11:55 PST

Никита Добрынин родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим «Русского радио Украина», в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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