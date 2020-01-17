Гончарук написал заявление об отставке

17.01.2020, 10:06, Новости дня

17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Facebook, что подал заявление об отставке.

«Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент», – сообщил он. 

Дорогі українці!Останні 4 місяці команда Президента багато працювала над тим, щоб країна змінилась. Вже за цей…

Posted by Олексій Гончарук — Прем'єр-міністр України on Neljapäev, 16. jaanuar 2020


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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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