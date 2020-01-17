Гончарук написал заявление об отставке

17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Facebook, что подал заявление об отставке.

«Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент», – сообщил он.

Дорогі українці!Останні 4 місяці команда Президента багато працювала над тим, щоб країна змінилась. Вже за цей… Posted by Олексій Гончарук — Прем'єр-міністр України on Neljapäev, 16. jaanuar 2020





Новость дополняется…

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Омске обнаружили бордель, вовлекавший в занятие проституцией несовершеннолетних девушек, информирует пресс-служба областного Следственного комитета. На сайте СК указывается, что завершено расследование уголовного дела в отношении четырех омичей, которые обвиняются в зависимости от роли каждого в преступлениях, предусмотренных статьями УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией», «Организация занятия проституцией», «Разбой», «Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия», «Похищение человека», […]