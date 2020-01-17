Умная кошка на эскалаторе восхитила соцсети

17.01.2020, 10:05, Новости дня

В Сети набирает популярность видео с кошкой, которая пользуется эскалатором. Интернет-пользователи восхищаются умом и сообразительностью животного и пишут также, что лень – это главное качество котов.

Ролик опубликован в Instagram. На нем видно, как кошка занимает одну из ступеней эскалатора и спокойно ждет, когда ее поднимут на этаж выше, не обращая при этом никакого внимания на окружающих. Кроме того, кошка аккуратно перепрыгивает верхнюю ступень эскалатора.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от(@glcckahmet) 18 Дек 2019 в 12:05 PST

Интернет-пользователи не только ставят ролику лайки и восхищаются героиней видео, но также призывают помогать животным, забравшимся на эскалатор, безопасно с него сойти во избежание травмирования лап.

Ранее в Сети появилось видео с гигантским псом, который смешным образом реагирует на удар лапой по морде от маленького котенка.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде удовлетворить заявление об увольнении министра развития общин и территорий Алены Бабак. Об этом 17 января сообщило агентство «Интерфакс-Украина». Также комитет рекомендовал Раде назначить главу Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмигаля на должность вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий.  14 января Бабак […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика