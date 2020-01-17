Умная кошка на эскалаторе восхитила соцсети

В Сети набирает популярность видео с кошкой, которая пользуется эскалатором. Интернет-пользователи восхищаются умом и сообразительностью животного и пишут также, что лень – это главное качество котов.

Ролик опубликован в Instagram. На нем видно, как кошка занимает одну из ступеней эскалатора и спокойно ждет, когда ее поднимут на этаж выше, не обращая при этом никакого внимания на окружающих. Кроме того, кошка аккуратно перепрыгивает верхнюю ступень эскалатора.

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Публикация от(@glcckahmet) 18 Дек 2019 в 12:05 PST

Интернет-пользователи не только ставят ролику лайки и восхищаются героиней видео, но также призывают помогать животным, забравшимся на эскалатор, безопасно с него сойти во избежание травмирования лап.

Ранее в Сети появилось видео с гигантским псом, который смешным образом реагирует на удар лапой по морде от маленького котенка.

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