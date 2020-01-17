Сент-Винсент и Гренадины выразили готовность принять принца Гарри и Меган Маркл

Сент-Винсент и Гренадины всегда готовы принять у себя принца Гарри и его супругу Меган, однако кризис в королевской семье мало волнует жителей страны, сообщил премьер-министр островного государства Ральф Гонсалвес.

Гонсалвес заявил, что ему «все равно» на кризис в королевской семье Великобритании, как и «большинству людей в странах Содружества, вне Великобритании и, возможно, Канады», передает РИА «Новости».

«Связь королевский семьи с Сент-Винсентом и Гренадинами заключается в том, что королева является номинальным главой государства. Но у королевы нет реальной исполнительной власти», – отметил он.

По словам премьера, монархия для Сент-Винсента и Гренадин – «пережиток прошлого, а не что-то, к чему мы имеем личное отношение».

«Я уважаю Ее Величество, я уважаю членов королевской семьи, но я не сторонник монархии», – подчеркнул Гонсалвес.

Он рассказал также, что ранее принц Гарри посещал Сент-Винсент.

«Мы будем рады принцу Гарри в любое время. Нет, он никогда не произносил такого (что хочет жить на острове). Кстати, его брат Уильям и его жена Кейт все время приезжают на Сент-Винсент, был премьер Джонсон, который провел у нас рождественские праздники. Мы рады, когда они приезжают и наслаждаются нашей страной», – сказал политик.

Сент-Винсент и Гренадины – это маленькое государство в Карибском море, состоящее из острова Сент-Винсент и 32 небольших островков в архипелаге Малых Антильских островов. Входит в состав Содружества Наций, главой которого провозглашен монарх Соединенного Королевства – Елизавета II.

Ранее королева Великобритании заявила, что поддерживает решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл начать «новую жизнь» и их отказ от статуса старших членов королевской семьи.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, стать финансово независимыми и проводить равное количество времени в Великобритании и в Северной Америке.

СМИ утверждали, что решение было принято в том числе из-за расизма, который процветает в Великобритании.

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