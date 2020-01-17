Разбитое лицо помогло Александру Овечкину войти в историю НХЛ

Разбитое лицо помогло хоккеисту Александру Овечкину войти в историю НХЛ и стать рекордсменом. Инцидент произошёл во время последней игры клуба «Вашингтон» против «Нью-Джерси».

Противостояние этих команд можно считать реваншем, так как до этого «Нью-Джерси» обошли оппонентов из «Вашингтона» со счётом 5:1. Александр Овечкин, выступающий за последних, в этот раз практически в самом начале игры получил травму после того, как Майлз Вуд врезался в него. Хоккеист с разбитым лицом ожидал решения судей, но они не обратили никакого внимания на этот инцидент. Возмущённый отсутствием штрафа, после оказания медицинской помощи Овечкин вышел на лёд и забил сразу три шайбы в ворота соперников, поставив точку в этом противостоянии.

«Вашингтон» одержал победу со счётом 5:2, а российский спортсмен стал рекордсменом НХЛ. Хет-трик Овечкина оказался для него 25-м за всю карьеру, а также россиянин забил 31 шайбу за 15 игр, проведённых в составе одного клуба.

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