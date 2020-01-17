Звезда «Холопа» Милош Бикович не раскрывает публике личность возлюбленной

Сербский актер и звезда фильма «Холоп» Милош Бикович тщательно скрывает возлюбленную от публики. Однажды он пояснил журналистам о первых отношениях и с тех пор пожалел об этом, поскольку привлек внимание к своей личной жизни.

В самом начале своей карьеры 32-летний Милош Бикович встречался с актрисой Аглаей Тарасовой, но позже они расстались. Сейчас, по словам кинозвезды, он свободен от отношений, однако некоторые источники утверждают, что у него развивается бурный роман с победительницей конкурса «Elite Model Look Serbia 2011» 23-летней моделью и студенткой белградского вуза Барбарой Таталович.

На это косвенно могут указывать две эпизодические роли в фильмах, где в съемках принимает участие Милош Бикович. Так, Барбара Таталович сыграла в сериале «Магомаев». В нем она вручает цветы певцу за победу в музыкальном конкурсе. Еще модель снялась в сербской картине «Отель Белград», продюсером которого выступил сам Милош Бикович.

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