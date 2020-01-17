Владимир Познер отреагировал на требование активистов лишить Ивана Урганта гражданства РФ

17.01.2020, 10:04, Разное

Владимир Познер высказался по поводу требования, прозвучавшего от представителей православного движения, лишить Ивана Урганта, позволившего себе «кощунственные шутки», гражданства России. Коллега телеведущего отметил, к таким призывам он серьезно не относится.
Познер признался в интервью «URA.RU», что не видел выпуск «Вечернего Урганта» за 7 января, где, как утверждают активисты «Сорок сороков», ведущий «поглумился» над христианскими ценностями, сделав пародию на икону, передающую сцену рождения Христа. Представители православного движения возмущены и тем, что знаменитость пригласил в студию гостей, поддержавших его «кощунственные шутки». Жерара Депардье активисты назвали «богохульником», а хип-хоп исполнителя Джизуса — «образцом пагубного образа жизни».

На портале CitizenGo участники «Сорок сороков» обнародовали петицию, призвав лишить гражданства РФ не только Урганта, но и других людей, имеющих иностранные паспорта. Однако Познер отметил, он никогда серьезно не относился к подобным организациям и их заявлениям. Журналист надеется, что телеведущему ничего не грозит, и убежден, что, тот останется гражданином России. Познер давно поддерживает дружбу с Ургантом, и никто не сможет изменить его отношение к нему.



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