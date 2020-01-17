Владимир Познер отреагировал на требование активистов лишить Ивана Урганта гражданства РФ

Владимир Познер высказался по поводу требования, прозвучавшего от представителей православного движения, лишить Ивана Урганта, позволившего себе «кощунственные шутки», гражданства России. Коллега телеведущего отметил, к таким призывам он серьезно не относится.

Познер признался в интервью «URA.RU», что не видел выпуск «Вечернего Урганта» за 7 января, где, как утверждают активисты «Сорок сороков», ведущий «поглумился» над христианскими ценностями, сделав пародию на икону, передающую сцену рождения Христа. Представители православного движения возмущены и тем, что знаменитость пригласил в студию гостей, поддержавших его «кощунственные шутки». Жерара Депардье активисты назвали «богохульником», а хип-хоп исполнителя Джизуса — «образцом пагубного образа жизни».

На портале CitizenGo участники «Сорок сороков» обнародовали петицию, призвав лишить гражданства РФ не только Урганта, но и других людей, имеющих иностранные паспорта. Однако Познер отметил, он никогда серьезно не относился к подобным организациям и их заявлениям. Журналист надеется, что телеведущему ничего не грозит, и убежден, что, тот останется гражданином России. Познер давно поддерживает дружбу с Ургантом, и никто не сможет изменить его отношение к нему.

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