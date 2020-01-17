Меган Маркл и принц Гарри начали переезд в Канаду: что уже сделано

«Мезгит» продолжает набирать обороты. После того как Меган и Гарри заявили о своем желании стать финансово независимыми и отказаться от полномочий «старших» членов королевской семьи, слухи об их дальнейшей судьбе начали множиться не по дням, а по часам. В начале недели с заявлением выступила королева Елизавета II. Она поддержала решение своего внука и его жены, а также отметила начало «переходного периода» для герцога и герцогини Сассекских, во время которого они будут попеременно жить в Великобритании и Канаде, тем самым подтвердив сообщения о переезде пары в Северную Америку. Как сообщали некоторые СМИ, Гарри и Меган выбирали для временного проживания поместье на острове Ванкувер. Что до их британской резиденции — Фрогмор-коттеджа, то было не до конца понятно, как именно будут обстоять дела с этим домом. И вот спустя несколько дней появились первые вести.

Сегодня Daily Mail сообщает, что весь обслуживающий резиденцию персонал был распущен. Домоуправляющий и старший уборщик были переведены на другие объекты во владении королевы. Остальные, в том числе повара, горничные и лакеи, были уволены за ненадобностью. Им сообщили, что пара больше не нуждается в их услугах. Дом остается за Меган и Гарри, но в ближайшие полгода они там жить не планируют.

Меган уже находится в Канаде вместе со своим сыном Арчи. Гарри же пока остается в Лондоне. В британской столице он выполняет свои обязанности как пока все еще «старшего» члена королевской семьи, а также решает вопросы, связанные с их с Меган переездом и сложением полномочий.

Принц Гарри, Меган Маркл и их сын Арчи

Напомним, 9 января герцоги Сассекские опубликовали неожиданное сообщение о своем желании начать самостоятельную жизнь и даже переехать.

Мы намерены отойти от дел в качестве «старших» членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву Елизавету II,

— говорится в заявлении. Гарри и Меган не только отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и начинают зарабатывать самостоятельно, но и концентрируются на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой:

Этот географический баланс позволит нам воспитывать нашего сына с признательностью к королевским традициям, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе жизни, включая запуск нашей новой благотворительной организации.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Японский автогигант Mitsubishi в скором времени начнет продажи в РФ рестайлингового внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. В Росстандарте уже появились подробности о готовящейся новинке для российского рынка. Автомобиль поступит в продажу с 3-литровым бензиновым агрегатом, который выдает 209 л.с. мощности. Кроме того, данный автомобиль поставляется с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Напомним, в остальных […]