Джефф Безос и Лорен Санчес впервые вышли в свет вместе

Джефф Безос выбрал для вечернего мероприятия черно-белый пиджак и черные брюки, а его возлюбленная надела длинное платье в пол с глубоким декольте и большим разрезом. Пара не стеснялась открыто демонстрировать свои чувства: Джефф и Лорен влюбленно смотрели друг на друга, целовались и обнимались.

Джефф и Лорен Напомним, около года назад стало известно о том, что богатейший человек на планете Джефф Безос разводится с женой Маккензи, которая родила ему четверых детей, после 25 лет брака. Причиной разрыва стал роман 56-летнего бизнесмена с бывшей телеведущей, 49-летней Лорен Санчес. Возможно, Джефф и не сделал бы публичного заявления о разводе и продолжал бы встречаться с Лорен, будучи женатым, да только таблоид National Enquirer, собрал на Безоса компромат и грозился опубликовать его за 48 часов до публичного объявления о разводе.

После разделения имущества и активов бывшая супруга основателя и главы Amazon Джеффа Безоса впервые вошла в рейтинг богатейших американцев — Маккензи заняла 15-е место в рейтинге. Forbes оценивает ее состояние в $36 млрд. Экс-супруга предпринимателя получила четвертую часть доли Джеффа в Amazon — теперь она владеет 4% акций компании. Безос сохранил 12%. Лорен Санчес тоже не стала медлить — на следующий день после того, как Безос официально развелся, она подала на развод с мужем Патриком Уайтселлом.

Несмотря на развод и раздел имущества, в октябре 2019 года Джефф Безос вернулся на первую строчку рейтинга самых богатых людей мира по версии Forbes. Второе место рейтинга занимает сооснователь Microsoft Билл Гейтс.

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