Спутник «Метеор-М» остался работоспособен после столкновения с метеороидом

Метеоспутник «Метеор-М» №2-2 остался работоспособным после столкновения с микрометеороидом в конце 2019 года, сообщили в Роскосмосе.
В данный момент специалисты продолжают восстановление спутника, передает ТАСС.
В свою очередь президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков Павел Шутов рассказал, что «Метеор-М» не был застрахован от подобного ЧП, информирует РИА «Новости».
По его словам, «аварии из-за попадания метеоритов, столкновения с другими космическими объектами или с «космическим мусором» покрываются классическим полисом космического страхования».
Если же подобная ситуация происходит «в период действия страхования, можно заявлять страховой случай и, доказав причины происшествия, рассчитывать на возмещение».
«Такие выплаты были в страховой практике. Что касается ситуации со спутником «Метеор-М» номер 2-2, во время предполагаемого столкновения с метеоритом срок его страхования уже был завершен», – отметил эксперт.
По словам Шутова, был лишь застрахован запуск космического аппарата на орбиту. На этот период спутник был застрахован на сумму 4 млрд 751 млн рублей.
Изготовление самого спутника, согласно сайту госзакупок, стоило 1 млрд 213 млн рублей.
Напомним, в конце декабря российский метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеороидом, изменил орбиту и потерял ориентацию.
На орбите находятся три «Метеора-М»: номера 1, 2 и 2-2. Аппарат номер 2-1 был потерян при аварийном запуске с космодрома Восточный в 2017-м, а «Метеор-М» 2-2 был выведен на орбиту в начале июля.
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