Спутник «Метеор-М» остался работоспособен после столкновения с метеороидом

17.01.2020, 9:58, Новости дня

Метеоспутник «Метеор-М» №2-2 остался работоспособным после столкновения с микрометеороидом в конце 2019 года, сообщили в Роскосмосе.

В данный момент специалисты продолжают восстановление спутника, передает ТАСС.

В свою очередь президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков Павел Шутов рассказал, что «Метеор-М» не был застрахован от подобного ЧП, информирует РИА «Новости».

По его словам, «аварии из-за попадания метеоритов, столкновения с другими космическими объектами или с «космическим мусором» покрываются классическим полисом космического страхования».

Если же подобная ситуация происходит «в период действия страхования, можно заявлять страховой случай и, доказав причины происшествия, рассчитывать на возмещение».

«Такие выплаты были в страховой практике. Что касается ситуации со спутником «Метеор-М» номер 2-2, во время предполагаемого столкновения с метеоритом срок его страхования уже был завершен», – отметил эксперт.

По словам Шутова, был лишь застрахован запуск космического аппарата на орбиту. На этот период спутник был застрахован на сумму 4 млрд 751 млн рублей.

Изготовление самого спутника, согласно сайту госзакупок, стоило 1 млрд 213 млн рублей.

Напомним, в конце декабря российский метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеороидом, изменил орбиту и потерял ориентацию.

На орбите находятся три «Метеора-М»: номера 1, 2 и 2-2. Аппарат номер 2-1 был потерян при аварийном запуске с космодрома Восточный в 2017-м, а «Метеор-М» 2-2 был выведен на орбиту в начале июля.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Японский автогигант Mitsubishi в скором времени начнет продажи в РФ рестайлингового внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. В Росстандарте уже появились подробности о готовящейся новинке для российского рынка. Автомобиль поступит в продажу с 3-литровым бензиновым агрегатом, который выдает 209 л.с. мощности. Кроме того, данный автомобиль поставляется с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Напомним, в остальных […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика