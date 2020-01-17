Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

17.01.2020, 9:58, Новости дня

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 1 копейку – до 61,65 рубля, курс евро вырос на 1 копейку – до 68,68 рубля.

Нефть подешевела до 64,57 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости». 



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