Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 1 копейку – до 61,65 рубля, курс евро вырос на 1 копейку – до 68,68 рубля.
Нефть подешевела до 64,57 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».
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Последнее: Совет Госдумы на заседании 20 января в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о введении должности зампредседателя Совета безопасности, сообщила пресс-служба Госдумы со ссылкой на председателя нижней палаты Вячеслава Володина. «Законодательная инициатива президента о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности будет рассмотрена в понедельник, 20 января, на Совете Госдумы в приоритетном порядке», – приводятся в сообщении слова […]
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