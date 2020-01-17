Власти Москвы потратят 1,9 млрд рублей на закупку оборудования для системы распознавания лиц

Власти Москвы объявили тендер на поставку оборудования для «системы обработки видео данных в части транспортного сегмента» за 1,9 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Планируется приобрести 454 сервера, в каждом из которых установлено по два 18-ядерных процессора. Также в закупке указаны 50 компьютеров с 8 графическими ускорителями Nvidia Tesla T4, а также хранилище данных из 192 дисков емкостью почти 1,5 петабайта (1,5 тысячи терабайт).

В ноябре 2019 года столичные власти уже заказывали 258 серверов и хранилище данных на 9 петабайт за 1,2 млрд рублей. Оборудование предназначалось для городской «системы видеоаналитики». Тогда тендер выиграла компания «МаксимаТелеком».

В октябре 2019 года юрист и основатель аналитического центра «Этика и технологии» Алена Попова подала в Савеловский суд Москвы иск с требованием признать незаконным использование московским правительством технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

В Конституции России (ст. 23 и 24) сказано, что обработка биометрии граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь.

На этой неделе Еврокомиссия подготовила 18-страничный доклад, в котором обосновывается необходимость введения запрета на системы распознавания лиц. В документе сказано, что «ЕС должен выработать меры для того, чтобы устранить потенциальные юридические коллизии, связанные с применением этой системы. Например, она может противоречить законам, защищающими права граждан на частную жизнь».

По оценке Еврокомиссии, запрет может быть введен на срок от трех до пяти лет – за это время в Европе должны разработать методику «для оценки влияний этих технологий и меры по уменьшению возможных рисков» их применения.

При этом не исключено, что в запрете будут прописаны и некоторые исключения, например, для сферы безопасности или научны исследований.

Ранее система распознавания лиц была запрещена в нескольких городах США.

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