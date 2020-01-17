Пентагон: В результате иранского удара 8 января пострадали 11 американских военнослужащих

11 американских военнослужащих пострадали в результате ракетного удара по военной базе в Ираке, который Иран нанес 8 января. Как сообщает Reuters об этом сообщил пресс-секретарь Центрального командования вооруженных сил США.
Ранее президент США Дональд Трамп и другие чиновники утверждали, что в результате удара пострадавших не было, никто не погиб.
8 января две военные базы в Ираке, где расположены силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. В Тегеране назвали это «первым шагом» в мести за убийство генерала Касема Сулеймани и заявили о многочисленных жертвах атаки.
Ответственность за нападение взял на себя Корпус стражей Исламской революции.
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