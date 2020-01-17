Вице-мэр Ярославля задержан за взятку

Заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Ринат Бадаев задержан по подозрению в получении взятки, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. В следственном управлении У СКР по Ярославской области и мэрии Ярославля от комментариев отказались.

Выходец из Подмосковья Ринат Бадаев является вице-мэром Ярославля с марта 2019 года. Ранее он занимал должность заместителя мэра Переславля-Залесского по вопросам градостроительства и архитектуры.

В Подмосковье Бадаев входил в совет депутатов городского округа Люберцы.

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