Вице-мэр Ярославля задержан за взятку

17.01.2020, 9:57, Новости дня

Заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Ринат Бадаев задержан по подозрению в получении взятки, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. В следственном управлении У СКР по Ярославской области и мэрии Ярославля от комментариев отказались.

Выходец из Подмосковья Ринат Бадаев является вице-мэром Ярославля с марта 2019 года. Ранее он занимал должность заместителя мэра Переславля-Залесского по вопросам градостроительства и архитектуры.

В Подмосковье Бадаев входил в совет депутатов городского округа Люберцы.



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