Адвокаты Дугарь заявили, что независимые эксперты признали доказательства МВД необъективными

Адвокаты военной медсестры Яны Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заявили в Facebook, что независимые специалисты признали экспертизу МВД необъективной.

Адвокаты опубликовали часть документа, в котором проанализирована экспертиза походки и портретная экспертиза с видеозаписи камеры наблюдения.

«Это рецензия от специалистов-ученых по криминалистическим экспертизам с более чем 30-летним опытом, которые дорожат репутацией и независимы от МВД. Общий вывод: экспертиза неполная, необъективная и не может служить доказательством», – утверждают адвокаты.

В соответствии с заключением, психологическая экспертиза МВД исследовала исключительно двигательные характеристики, которые сами по себе вообще не могут быть предметом психологической экспертизы, официальных методик такого исследования нет, настоящая психологическая экспертиза такого видеоизображения должна исследовать мимику и пантомимику так далее, но этого сделано не было.

Привлеченные стороной защиты специалисты, также настаивают, что в портретной части экспертизы пропущен целый этап методики исследования.

Ось частина документу, яким повністю знищено єдиний "доказ" від МВС у #справаШеремета — т.з. експертизу ходи і портретну… Posted by OK LEGAL Ореховський та Коломієць on Neljapäev, 16. jaanuar 2020

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания «Украинская правда», гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как «лица, владеющие информацией» (они арестованы по другому делу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась «разведкой»: искала камеры на маршруте следования сообщников.

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко, а 8 января – Дугарь.

2 января в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета. В нем приняла участие Кузьменко, Антоненко и Дугарь от него отказались.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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