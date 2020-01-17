Заммэра Ярославля задержан за взятку

Заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев задержан по подозрению в получении взятки, сообщил источник в силовых структурах региона.

«Бадаев задержан по подозрению в получении взятки. Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения», – сообщил источник РИА «Новости».

В СК по региону и мэрии информацию не комментируют. Бадаев занимает должность мэра по вопросам градостроительства.

Напомним, в четверг в СК РФ сообщили, что министр внутренних дел Коми, генерал-майор полиции Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Участница дуэта «Время и стекло» Надя Дорофеева поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена топлес. Она сидит в шезлонге, прикрыв голую грудь книгой. «НИ СЫ. Джен Синсеро. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед», – написала она название книги, которую читает на отдыхе. Это произведение относится к литературе по саморазвитию и жизненной […]