Заммэра Ярославля задержан за взятку

Заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев задержан по подозрению в получении взятки, сообщил источник в силовых структурах региона.
«Бадаев задержан по подозрению в получении взятки. Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения», – сообщил источник РИА «Новости».
В СК по региону и мэрии информацию не комментируют. Бадаев занимает должность мэра по вопросам градостроительства.
Напомним, в четверг в СК РФ сообщили, что министр внутренних дел Коми, генерал-майор полиции Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки.
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