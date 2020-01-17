Заммэра Ярославля задержан за взятку

17.01.2020, 9:51, Новости дня

Заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев задержан по подозрению в получении взятки, сообщил источник в силовых структурах региона.

«Бадаев задержан по подозрению в получении взятки. Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения», – сообщил источник РИА «Новости».

В СК по региону и мэрии информацию не комментируют. Бадаев занимает должность мэра по вопросам градостроительства.

Напомним, в четверг в СК РФ сообщили, что министр внутренних дел Коми, генерал-майор полиции Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Участница дуэта «Время и стекло» Надя Дорофеева поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена топлес. Она сидит в шезлонге, прикрыв голую грудь книгой. «НИ СЫ. Джен Синсеро. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед», – написала она название книги, которую читает на отдыхе.  Это произведение относится к литературе по саморазвитию и жизненной […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика