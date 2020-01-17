В Кыргызстане пересмотрят дело пожизненно осужденного правозащитника

Верховный суд заново рассмотрит дело отбывающего пожизненное наказание правозащитника Азимжана Аскарова, сообщает кыргызская редакция Радио Свобода (Радио Азаттык) со ссылкой на заявление Верховного суда.
Издание пишет, что Базар-Коргонский районный суд передал материалы дела в Верховный суд в связи с новыми открывшимися обстоятельствами. О каких именно обстоятельствах идет речь, в суде не уточнили.
Азимжан Аскаров, лидер правозащитной организации «Воздух», был обвинен в соучастии в убийстве милиционера и «организации массовых беспорядков» во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана в июне 2010 года. Решением судов всех инстанций он был приговорен к пожизненному заключению.
Адвокаты настаивают, что обвинения против их подзащитного были сфабрикованы, и утверждают, что у него есть алиби, доказывающее, что он не находился на месте преступления. По мнению коллег Аскарова, суд над ним – месть со стороны милиции и прокуратуры, чьи дела он расследовал, будучи правозащитником.
В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека призвал власти Кыргызстана пересмотреть дело правозащитника. Свое решение комитет обосновал незаконным задержанием, применением пыток и содержанием Азимжана Аскарова в тяжелых условиях. Кыргызстанский суд пересмотрел дело по новым обстоятельствам, но оставил приговор без изменений.
30 июля 2019 года его дело было пересмотрено в связи с декриминализацией уголовного законодательства с вступлением в силу новых кодексов. Чуйский областной суд отказал в освобождении правозащитника.
Международные организации и лидеры западных страны неоднократно призывали власти освободить Аскарова из тюрьмы. В 2012 году, когда вопрос об Аскарове был поднят в Берлине во время встречи бывшего президента Алмазбека Атамбаева с канцлером Германии Ангелой Меркель, президент сослался на независимость судов в Кыргызстане. Позже в том же году Атамбаев заявил, что те, кто призывает его освободить заключенного, «не уважают Кыргызстан».
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