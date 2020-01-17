ФСБ задержала производившую наркотики группировку в Подмосковье

Сотрудники ФСБ задержали пятерых участников преступной группировки, производивших наркотики для продажи через интернет, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«ФСБ на территории городского округа Серпухов Московской области проведена операция по пресечению противоправной деятельности организованной преступной группы, специализировавшейся на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере и их незаконном бесконтактном сбыте с использованием сети Интернет», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

Там добавили, что с поличным были задержаны пятеро активных участников организованной преступной группы – трое граждан РФ и два гражданина Украины.

«У них обнаружено и изъято не менее 66 кг синтетического наркотического средства мефедрон, более 600 литров жидкости, содержащей синтетические наркотические средства, а также различное лабораторное оборудование, химические реагенты и прекурсоры», – рассказали в ЦОС ФСБ.

Там подчеркнули, что первоначально сотрудники ФСБ получили информацию о том, что с использованием интернета на территории РФ организован бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения на торговой площадке «Hydra».

«Предпринятыми мерами установлены активные участники организованной преступной группы и местонахождение лаборатории, определено ролевое участие каждого в незаконных операциях, подтвержден системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности», – сообщили в спецслужбе.

В ФСБ рассказали о характерных особенностях деятельности ОПГ.

«Ее членами применялись повышенные меры собственной безопасности, выражавшиеся в неразглашении мест проживания, использовании законспирированных средств связи. Наркотические средства между членами ОПГ передавались исключительно через тайники», – сообщили в спецслужбе.

Места хранения наркотиков тщательно скрывались, а противоправная деятельность координировалась исключительно через интернет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в декабре полицейские обезвредили действовавшую в пяти регионах преступную группировку наркоторговцев, в банду входили операторы, курьеры, кладовщики, а также бухгалтер и «кадровик» банды. Наркотики производили в лабораториях, организованных в Московской области.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: За прошедший год россиян стали больше волновать состояние жилых домов и недочеты в работе управляющих компаний. Об этом свидетельствуют данные организации «ЖКХ Контроль», сообщает Flash Nord. Информация была получена на основе анализа жалоб от граждан. Как пишут «Известия», прежде россиян на протяжении нескольких лет больше всего волновали повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и ошибки при […]