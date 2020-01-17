В США снова стреляют: ранены трое детей

Двое неизвестных устроили стрельбу в парикмахерской в американском городе Чикаго, штат Иллинойс. В результате были ранены пятеро человек, среди которых трое детей, сообщает телеканал «360».

СМИ сообщают, что 11-летний мальчик получил ранение в спину, другой 12-летний ребенок был ранен в колено. Еще одна пуля попала в бедро 16-летнему юноше. Все они были госпитализированы и находятся в больнице в стабильном состоянии. Правоохранители не исключают, что заведение могло быть атаковано из расистских побуждений: салон пользовался популярностью среди граждан афроамериканской внешности.

Стоит отметить, что в последнее время в США участились случаи стрельбы по мирным гражданам в общественных местах. Такие инциденты нередко происходят в барах и на вечеринках.

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