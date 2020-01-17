В США снова стреляют: ранены трое детей

Двое неизвестных устроили стрельбу в парикмахерской в американском городе Чикаго, штат Иллинойс. В результате были ранены пятеро человек, среди которых трое детей, сообщает телеканал «360».
СМИ сообщают, что 11-летний мальчик получил ранение в спину, другой 12-летний ребенок был ранен в колено. Еще одна пуля попала в бедро 16-летнему юноше. Все они были госпитализированы и находятся в больнице в стабильном состоянии. Правоохранители не исключают, что заведение могло быть атаковано из расистских побуждений: салон пользовался популярностью среди граждан афроамериканской внешности.
Стоит отметить, что в последнее время в США участились случаи стрельбы по мирным гражданам в общественных местах. Такие инциденты нередко происходят в барах и на вечеринках.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Участница дуэта «Время и стекло» Надя Дорофеева поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена топлес. Она сидит в шезлонге, прикрыв голую грудь книгой. «НИ СЫ. Джен Синсеро. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед», – написала она название книги, которую читает на отдыхе. Это произведение относится к литературе по саморазвитию и жизненной […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Блогеров возмутило фото владельца «Тануки» из Африки / 27 декабря
- Почему вода так важна для человека, поведали ученые / 5 декабря
- Умер писатель, диссидент и журналист Михаил Хейфец / 25 ноября
- В Гонконге на Новый год устроили многотысячную акцию протеста / 1 января
- Зеленский подписал закон о ликвидации «площадок Яценко» по оценке недвижимости / 25 декабря
- Чубаров сообщил, что румынские пограничники 3,5 часа удерживали его в аэропорту Бухареста / 12 декабря
- СК задержал организатора перевозки пассажиров по делу о ДТП в Забайкалье / 2 декабря
- Патруль ОБСЕ обнаружил на оккупированном Донецке неотведенные «Грады» / 4 января