«Она одной улыбкой делает из мамы и папы желе». Димопулос показала четырехмесячную дочь

Бывшая участница украинской группы «ВИА Гра» Санта Димопулос опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена на отдыхе в Дубае вместе со своей дочерью Софией.
Димопулос держит ребенка на руках.
«Нашей принцессе четыре месяца. Она одной улыбкой делает из мамы и папы желе. Моя синеглазая, белокожая русая красавица! Ну и пусть я выгляжу рядом как мексиканская няня, но счастливее себя не помню «, – написала она 14 января.
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Сегодня нашей принцессе 4 месяца * Она одной улыбкой делает из мамы и папы желе * Моя синеглазая, белокожая, русая красавица! Ну и пусть я выгляжу рядом как мексиканская няня, но счастливее себя не помню *
Санта Димопулос родила дочь 14 сентября.
Роды проходили в больнице Принсес Грас в Монако.
У Димопулос от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой есть 10-летний сын Даниэль. Нынешний супруг Димопулос – совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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