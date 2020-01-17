«Она одной улыбкой делает из мамы и папы желе». Димопулос показала четырехмесячную дочь

17.01.2020, 9:42, Новости дня

Бывшая участница украинской группы «ВИА Гра» Санта Димопулос опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена на отдыхе в Дубае вместе со своей дочерью Софией.

Димопулос держит ребенка на руках.

«Нашей принцессе четыре месяца. Она одной улыбкой делает из мамы и папы желе. Моя синеглазая, белокожая русая красавица! Ну и пусть я выгляжу рядом как мексиканская няня, но счастливее себя не помню «, – написала она 14 января.

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Сегодня нашей принцессе 4 месяца * Она одной улыбкой делает из мамы и папы желе * Моя синеглазая, белокожая, русая красавица! Ну и пусть я выгляжу рядом как мексиканская няня, но счастливее себя не помню *

Публикация от * * * (@santadimopulos) 14 Янв 2020 в 9:05 PST

Санта Димопулос родила дочь 14 сентября.

Роды проходили в больнице Принсес Грас в Монако.

У Димопулос от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой есть 10-летний сын Даниэль. Нынешний супруг Димопулос – совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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