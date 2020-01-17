Концерн Jaguar Land Rover создаст сидения с имитацией неспешной ходьбы

В концерне Jaguar Land Rover заявили о намерении создать фирменные сидения для автомобилей с имитацией неспешной ходьбы. Это позволит избежать неприятных последствий при длительных поездках и существенно повысит уровень комфорта.

Новая технология базируется на том же принципе, что и массажные сидения. Исключением является другая степень воздействия. В то время как массаж работает во всех областях контакта тела с поверхностью, имитация ходьбы будет воздействовать исключительно на мышцы ягодиц и бёдер. Создатели уверяют, что в этом случае при правильных временных отрезках и интенсивности работы устройства, организм будет считать, что сам человек сейчас неспешно прогуливается. Таким образом можно избежать неприятных последствий и атрофии мышц. Подобное распространено у водителей, которые проводят за рулём подавляющее большинство своего времени.

Когда именно стоит ожидать появление этой технологии, в Jaguar Land Rover не сообщают. Также остается без комментариев, какие именно транспортные средства планируется оснащать новым изобретением.

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